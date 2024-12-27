Теплая погода с небольшим снегом сохранится в Челябинской области 28 декабря

Ветер станет тише

В субботу, 28 декабря, снег в Челябинской области пройдет лишь в отдельных районах, в столице региона осадков не ожидается. Погода сохранится теплой. При этом предстоящей ночью еще возможны умеренные осадки и сильный ветер, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в ночные часы установятся в пределах от −6 до −8°C, в дневные — от −2 до −4°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от −3 до −8°C, в низинах температура составит от −12 до −17°C. Местами пройдет небольшой снег, в северной половине региона осадки ожидаются умеренными. Днем градусники покажут от −1 до −6°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдет небольшой снег. Гололед и изморозь. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы могут достигать 14 метров в секунду.