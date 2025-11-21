Теплая погода с дождями ждет южноуральцев в предпоследние выходные ноября

На юге Челябинской области осадков почти не будет

Похолодание в Челябинской области вновь оказалось кратковременным. Уже в выходные дни, 22 и 23 ноября, в регионе снова установится аномально теплая погода. А циклон, идущий с Европейской территории России, принесет в субботу мокрый снег с дождем, в воскресенье — дождь. Подробнее о погоде в предстоящий уик-энд — в материале ИА «Первое областное».

«Погода в Челябинской области продолжает быть крайне неустойчивой. Температурные качели, осадки, гололедные явления и порывистый ветер — все это будет сопровождать южноуральцев в выходные. При этом южные районы будут менее подвержены непогоде, чем северные»,— рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на субботу на погоду еще будет влиять антициклон: осадков не ожидается. В Челябинске похолодает до −6 градусов, по области — до −4...−13 градусов. Днем с приближением циклона на большей части территории пройдет мокрый снег, дождь. Воздух в Челябинске прогреется до +4 градусов, по области — до +2...+7. Ветер будет южным, 5 — 10 метров в секунду, местами с усилениями до 15 метров в секунду.

В воскресенье в Челябинске потеплеет до +7 градусов. Погода сохранится ветреной и дождливой.

По области — от +4 до +9 градусов. Осадки пройдут в северной половине области. Ветер умеренный южного направления.