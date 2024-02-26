Теплая погода до +3 градусов установится в Челябинске до конца зимы

В отдельных районах области при этом сохранится небольшой минус

Конец февраля в Челябинской области выдастся по-весеннему теплым: на протяжении всей недели в ряде городов и районов температура будет подниматься до плюсовых значений. По данным синоптиков, среднесуточная температура в эти дни будет превышать климатическую норму на семь градусов. Подробнее о погоде с 26 февраля по 3 марта — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков различных Гидрометеоцентров, погоду в уральских регионах до конца февраля будет определять северная периферия антициклона с центром в Самарской и Оренбургской областях. В связи с этим на территории установится теплая погода. Местами могут выпадать слабые осадки.

К выходным температура воздуха опустится до небольшого минуса. Погода будет пасмурной с большей вероятностью осадков.

Например, в Челябинске с понедельника по четверг ожидается около +2...+3 градусов и переменная облачность. В пятницу будет пасмурно и также около +2 градусов. В субботу и воскресенье синоптики обещают небольшой снег и похолодание до −2...−5 градусов.







А на западе Челябинской области будет все с точностью до наоборот: до четверга в ряде городов будут сохраняться минусовые температуры, в выходные ожидается +1 градус и слабый снег.

Ветер в регионе будет преимущественно западный и порывистый.

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