Теплая погода без ветра ожидается в Челябинской области

Синоптики обещают переменную облачность

Сегодня, 2 марта, температура воздуха на территории Челябинской области будет варьироваться от минуса к плюсу. Ветер слабый, осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром отметка на градуснике приблизится к −8°C, днем температура поднимется до −2°C. Пасмурно, но без осадков. Ветер слабый юго-западного направления.

В Челябинской области температура воздуха в утренние часы составит около −9°C, в отдельных районах ниже. Днем ожидается от −3 до +2°C, в низинах — до −6°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах возможен гололед. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.