Теплая погода без осадков сохранится в Челябинской области 5 октября

В отдельных районах предстоящей ночью пройдут дожди

Сегодня, 5 октября, в Челябинской области будет тепло и почти безветренно. Где-то сохранится солнечная погода, где-то будет пасмурно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +17°C. Погода порадует горожан отсутствием осадков. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +11…+16°C. День выдастся хмурым. Небольшой дождь вероятен в ночные часы. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Миассе градусники покажут около +13…+15°C. Пасмурно. Ветер южный, слабый.

Температура в Златоусте поднимется до +12…+14°C. Облачная погода, небольшой дождь пройдет ночью. Ветер западный, слабый.

Столбики термометров в Троицке приблизятся к +14…+18°C. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Южноуральске синоптики обещают пасмурную погоду и потепление до +17°C. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В целом в регионе дневной прогрев составит от +13 до +18°C. Переменная облачность. Ветер юго-западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.