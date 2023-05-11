Теплая погода без осадков ожидается в Челябинской области

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 11 мая, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +20 градусов.

Этим утром в Челябинске будет около +2°C, днем значительно потеплеет: столбики термометров поднимутся до +20°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления с переходом на северо-восточный 3—8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы ожидается около +5°C, местами ниже. Дневной прогрев составит от 15 до 20°C тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. Ветер западный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.