Теплая погода без дождей установится в Челябинской области в выходные

Ветер будет умеренным и прохладным

В эти выходные, 12 и 13 июля, в Челябинской области температура воздуха поднимется чуть выше +20°C, местами будет жарко — до +28°C. Осадков и существенного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

«Южный Урал находится на юго-восточной периферии антициклона. С северными потоками на регион распространяется воздушная масса с Арктики, что не даст аномальной жаре охватить Урал и даже немного снизит температуру воздуха в области»,— рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров зафиксируются на +14°C, днем на порядок выше — +25°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в регионе этой ночью достигнет +11...+16°C, в горах и низинах опустится до +7°C. Дневной прогрев составит от +23 до +28°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 13 июля, в столице Южного Урала потеплеет до +24°C. Без осадков. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, вероятны порывы до 11 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области покажут от +21 до +26°C. Обойдется без капризов природы. Ветер северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.