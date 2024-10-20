Теплая погода без дождей ожидается в Челябинской области 20 октября

Местами возможен порывистый ветер

Сегодня, 20 октября, в Челябинской области будет тепло: местами температура может подняться до +14°С. На большей части территории солнечно, местами пасмурно, но без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до +12°С. Солнечно, без осадков. Ветер юго-западный, западный от двух до семи метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +9°С. В городе установится пасмурная погода. Осадков не предвидится. Ветер южный слабый.

В Миассе отметка на градуснике достигнет +11°С. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру облаков станет больше. Ветер западного направления до трех метров в секунду.

Температура воздуха в Златоусте поднимется до +9°С. Преимущественно пасмурно. Ветер северо-западный три метра в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +9 до +14°С. Переменная облачность, день выдастся без осадков. Ветер преимущественно западного направления от двух до семи метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.