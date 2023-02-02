Теплая и ясная погода сохранится в Челябинской области

Местами утром возможен туман

Сегодня, 2 февраля, в Челябинской области прогнозируют потепление до нуля градусов. Местами температура воздуха будет ниже. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают слабый ветер и туман.

В Челябинске утром ожидается около −17°C, днем температура установится в пределах от −3 до −5°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы также прогнозируют около −17°C, однако в низинах температура будет заметно ниже. Местами возможны туман и изморозь. Днем столбики термометров поднимутся до −5°C, в некоторых районах потеплеет до 0°C, в низинах обещают холоднее — до −12°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления 2—7 метров в секунду.