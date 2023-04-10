Теплая и ветреная погода задержится в Челябинской области еще на несколько дней

Во вторник воздух прогреется до +13 градусов

Во вторник, 11 апреля, в Челябинской области сохранится солнечная и ветреная погода. Столбики термометров местами поднимутся до +13 градусов. В отдельных районах температура будет ниже, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается минус 3—5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9—11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске день будет ясным. Ночью температура опустится до −1°C, днем поднимется до +10°C. Ветер слабый южного направления.

От +3 до +8 градусов в дневные часы 11 апреля ожидается в Миассе. В первой половине дня будет облачно с прояснением, во второй — ясно. Ветер до 4 метров в секунду северо-западного направления.

В Озерске во вторник синоптики прогнозируют до +7 градусов, а в Златоусте — всего около +6 градусов. Ночные температуры будут опускаться до −4 градусов.

В целом в регионе ночью ожидается минус 2—7 градусов, в горах и низинах похолодает до −12 градусов. Днем будет плюс 8—13 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.