Теплая и ветреная погода вернулась в Челябинскую область 14 ноября

Воздух может прогреться до +8°C

Сегодня, 14 ноября, в Челябинской области антициклон начнет уступать место новому циклону. Температура заметно поднимется, местами пройдут небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит +5°C. Переменная облачность. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

В Миассе воздух также прогреется до +5. Осадков не предвидится.

В Магнитогорске будет около +2°C и преимущественно пасмурно.

Югу области достанутся облачная погода и 5°C тепла. Ветер южный, 4 метра в секунду.

В Верхнеуральске и Верхнем Уфалее ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +4°C.

В Карабаше, Усть-Катаве и Катав-Ивановске чуть теплее — до +6°C. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный, слабый.

А в Трехгорном температура поднимется до +7°C.

В целом воздух в регионе прогреется до плюс 3—8°C. Переменная облачность, на крайнем севере области могут пройти небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южный, до 10 метров в секунду.