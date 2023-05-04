Порывистый ветер и жара до +26 градусов ожидаются в Челябинской области

Будет солнечно, без осадков

Сегодня, 4 мая, в Челябинской области будет жарко и солнечно. При этом в регионе сохранится ветреная погода, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске будет около +11°C, днем температура установится в пределах от +23 до +25°C. Ветер южной четверти 4—9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду. Преимущественно солнечно, осадков не ожидается.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, без существенных осадков. В утренние часы столбики термометров покажут около +12°C, местами ниже. Днем воздух прогреется до плюс 21—26 градусов Цельсия. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.