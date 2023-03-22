Теплая и ветреная погода сохранится в Челябинской области 23 марта

Ночью местами возможны небольшие осадки

В четверг, 23 марта, в Челябинской области будет чуть прохладнее, чем сегодня, при этом температура все равно будет плюсовой. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшой снег с дождем в ночные часы и порывистый ветер.

В ночь на четверг столбики термометров в регионе покажут от 0 до −5 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололед. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Днем небо прояснится, осадков не ожидается. Температура поднимется до плюсовых значений — от 3 до 8 градусов. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет минус 2—4 градуса Цельсия, днем потеплеет до +8°C. Переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западного направления 6—11 метров в секунду.