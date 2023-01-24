Теплая и ветреная погода ожидается в Челябинской области

Осадков синоптики не прогнозируют

Сегодня, 24 января, в Челябинской области прогнозируют теплую погоду без осадков. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили жителей региона о порывистом ветре и гололеде на дорогах.

В Челябинске в утренние часы ожидается около −15°C, днем температура воздуха установится в пределах от −3 до −5°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области утром столбики термометров приблизятся к отметке −14°C, в низинах температура будет ниже. Днем воздух прогреется до минус 3—8 градусов Цельсия, в низинах будет холоднее — синоптики обещают до −13°C. Переменная облачность, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.