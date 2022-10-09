Теплая и солнечная погода возвращается в Челябинскую область

Местами возможен порывистый ветер

Теплая погода возвращается в Челябинскую область. В понедельник, 10 октября, ожидается повышение температуры до +17°C. При этом в регионе будет ветрено, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинской области столбики термометров покажут от +2 до +7°C, в низинах будет прохладнее — до −2°C. Днем воздух прогреется до плюс 12 — 17 градусов Цельсия. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также прогнозируют переменную облачность. Ночью похолодает до плюс 4 — 6 градусов Цельсия, днем потеплеет до +16°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

Теплая погода в регионе простоит несколько дней. Ближе к концу недели ожидаются дожди и понижение температуры до +7°C. Подробнее о погоде смотрите ежедневно утром и вечером на нашем сайте.