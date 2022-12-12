Теплая и солнечная погода сохранится в Челябинской области

Затем в регионе вновь похолодает на несколько дней

Во вторник, 13 декабря, в Челябинской области сохранится теплая погода до −3°C. В некоторых районах будет холоднее. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до минус 8—13 градусов, в низинах похолодает до −20°C. Днем ожидается повышение температуры до минус 3—8 градусов, в низинах будет ниже — до −11°C. Погода будет преимущественно солнечной, без осадков. На отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами ночью до 12 метров в секунду.

В Челябинске погода существенно не изменится. Как и сегодня, во вторник синоптики обещают около −13°C ночью и потепление до минус 5—7 градусов днем. День будет солнечным. Ветер ожидается слабый.