Теплая и солнечная погода ожидаются в Челябинской области

В регионе столбики термометров поднимутся до +16 градусов

Сегодня, 5 сентября, в Челябинской области прогнозируется теплая и солнечная погода, без осадков. В южноуральской столице воздух прогреется до +16 градусов. Такая погода сохранится в регионе до конца недели, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске столбики термометра поднимутся до +9 градусов. Однако ближе к обеду потеплеет до +15 градусов, местами до +16. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

На юге области еще теплее, до +18 градусов. Осадков не ожидается, но сохранится переменная облачность. Вечер до 5-6 метров в секунду.