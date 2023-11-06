Теплая и солнечная погода ожидается в Челябинской области

Ветер будет слабым

Сегодня, 6 ноября, в Челябинской области прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Температура воздуха на территории региона будет плюсовой, местами достигнет отметки почти +10 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске покажут около −3°С, днем ожидается до 3 — 5 градусов тепла. Облаков будет мало, осадков не предвидится. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около −2°С, в отдельных районах значительно ниже. Местами возможен туман. Дневной прогрев составит до 3 — 8 градусов со знаком плюс. Обещают малооблачную погоду, без осадков. Ветер южный 2 — 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.