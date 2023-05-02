Теплая и солнечная погода ожидается в Челябинской области

Столбики термометров поднимутся выше +20 градусов

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области потеплеет до +26 градусов. День будет солнечным, без осадков. В отдельных районах возможны порывы ветра до 13 метров в секунду, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров в Челябинске покажут около +6°C, днем воздух прогреется до +23°C. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Челябинской области синоптики также прогнозируют преимущественно солнечную погоду. В утренние часы будет около +8°C, в низинах ниже. Днем обещают повышение температуры до плюс 21 — 26 градусов Цельсия. Ветер юго-восточного направления 4 — 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.