Теплая и снежная погода вернется в Челябинскую область на предпоследней неделе декабря

В регион будет поступать атлантическое тепло

После нескольких умеренно морозных дней в Челябинской области снова установится теплая погода. Небольшое похолодание возможно лишь ближе к концу недели, а в выходные вернется тепло. Подробнее о погоде с 16 по 22 декабря — в материале ИА «Первое областное».

«На Европейскую территорию России вступил новый атлантический циклон, на восточной периферии которого уральские регионы будут пребывать большую часть рабочей недели. Осадки будут преимущественно слабыми»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске на протяжении всей недели ожидается слабый снег. Сегодня ближе к вечеру потеплеет до −2°C, во вторник, среду и четверг градусники покажут около −4°C. В пятницу похолодает до −8°C, осадки прекратятся. В выходные температура вновь поднимется почти до нуля градусов, небольшой снег возобновится.

В Магнитогорске до пятницы синоптики также прогнозируют около −3...−5°C и небольшой снег. В пятницу температура опустится до −10°C, в выходные вернется тепло. Без осадков.

Такой же ожидается погода и на остальной территории региона.

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