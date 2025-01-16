Теплая и снежная погода ожидается в Челябинской области 16 января

На дорогах будет скользко

Сегодня, 16 января, в ряде городов и районов Челябинской области пройдет небольшой снег. Минимальная температура в регионе составит −8°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается от −4 до −6°C. Небольшой снег. На дорогах локально гололед от наката. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, около 3 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут −5°C. Небольшой снег должен прекратиться ближе к ночи. Ветер юго-западный, слабый.

Столбики термометров в Златоусте поднимутся до −6°C. Умеренный снег уступит небольшому во второй половине дня. Ветер северо-западного направления, 3 метра в секунду.

До −7°C приблизится температура в Бакале. Интенсивность осадков — от снегопада до небольшого — будет варьироваться в течение дня. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Показания термометров в Озерске достигнут −4°C. День также выдастся снежным. Ветер северо-западный, слабый.

В целом в регионе будет от −3 до −8°C. Небольшой, местами умеренный снег. Не исключается слабая метель. На дорогах гололедица от наката. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 11 метров в секунду.