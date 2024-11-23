Теплая и пасмурная погода ожидается в Челябинской области 23 ноября

Местами может пройти слабый снег

Сегодня, 23 ноября, в большинстве районов Челябинской области будет около нуля градусов и пасмурно. В отдельных районах ожидается небольшой мокрый снег. Подробнее о погоде в субботу — в нашем материале.

В Челябинске синоптики обещают от −2 до 0°C и переменную облачность. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске составит около −3°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер южный четыре метра в секунду.

Градусники в Миассе покажут около 0°C. День выдастся хмурым, осадков не предвидится. Ветер южного направления слабый.

До +3°C ожидается в Сатке. С утра пройдет дождь со снегом, в целом в городе установится пасмурная погода. Ветер юго-восточный слабый.

В Верхнеуральске воздух остынет до −3°C. Пасмурно. Ветер южного направления до пяти метров в секунду.

В целом столбики термометров будут варьироваться от −3 до +2°C, в низинах опустятся до −6°C. Переменная облачность, в крайне западных районах пройдет небольшой мокрый снег. Локально гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти до 10 метров в секунду.