Теплая и ненастная погода ждет жителей Челябинской области 20 мая

Поднимется шквалистый ветер

Во вторник, 20 мая, в Челябинской области пройдут дожди с грозами и градом. В большинстве районов, несмотря на непогоду, сохранится тепло до +20 градусов и выше, в горах и низинах будет заметно прохладнее, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске предстоящей ночью покажут около +12…+14 градусов. Днем на порядок выше — до +22. Облачно, кратковременный дождь с грозой. Ветер южного направления, от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Температура в Челябинской области этой ночью составит от +9 до +14 градусов. Местами небольшие дожди. Днем ожидается от +18 до +23 градусов, в горах и низинах столбики термометров зафиксируются на +15. Облачно, пройдут кратковременные дожди, локально сильные. Грозы. Возможен град. Ветер южный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.