Теплая и маловетреная погода сохраняется в Челябинской области

Ночные температуры становятся чуть выше, но по‑прежнему со знаком минус

Погоду в Челябинской области продолжает определять антициклон, и в пятницу, 28 марта, она существенно не изменится. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют легкую облачность, слабый ветер и тепло до +14 градусов.

В Челябинске в ночь на пятницу может похолодать до −1 градуса, днем горожан вновь ждет тепло до +12 градусов. Преимущественно облачно. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 метров в секунду.

По области ночная температура составит −1...−9 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Облачно, дождей не будет. Ветер слабый, юго-восточного направления.