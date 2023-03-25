Теплая и дождливая погода ожидается в Челябинской области

День будет ветреным

Сегодня, 25 марта, в Челябинской области обещают потепление до +12 градусов. На большей части территории региона ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске утром температура воздуха составит около 5°C, днем потеплеет до плюс 9—11 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, в горах осадки будут умеренными. В утренние часы столбики термометров покажут около +3°C, днем температура поднимется до плюс 7—12 градусов. Ветер юго-западного направления 5—10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.