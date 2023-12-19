Теперь за детей взялись: южноуральцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Цель злоумышленников — получить от ребенка информацию с банковской карты его родителей

Полицейские бьют тревогу: выявлена новая мошенническая схема, рассчитанная преимущественно на детей. Злоумышленники пользуются легковерием несовершеннолетних, ловят их на такую наживку, как сообщение от популярного блогера или выигрыш в интернет-конкурсе.

«Школьнику может прийти сообщение якобы от администратора телеграм-канала или будто бы со страницы известного блогера в соцсети. В таком сообщении киберпреступники пишут, будто ребенок выиграл в одном из конкурсов, в котором ранее принимал участие. Для получения приза ему присылают ссылку, где необходимо ввести данные банковской карточки его мамы или папы, а также код из СМС-сообщения, которое придет на родительский телефонный номер. Ели ребенок поверил и выполнил инструкции, деньги с карты родителей списываются», — рассказали в ведомстве.

Полицейские советуют родителям как можно чаще говорить с детьми о финансовой и цифровой безопасности, рассказать, почему не стоит переходить по незнакомым ссылкам и вводить где попало данные банковской карты без разрешения родителей. Кроме того, детям надо регулярно напоминать, что не стоит сразу верить любым сообщениям о выигрышах или прельщаться легким заработком в интернете.