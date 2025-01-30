Температурные контрасты прогнозируют в Челябинской области 30 января

Небольшой снег сохранится

Сегодня, 30 января, в Челябинской области местами существенно похолодает, а где-то сохранится по-весеннему теплая погода. Почти повсеместно пройдет небольшой снег, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

Градусники в Челябинске покажут 6°C со знаком минус. Слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер неустойчивый, слабый.

Жителям Магнитогорска предпоследний январский день преподнесет тепло до −2°C и небольшой снег. Ветер южного направления, до 2 метров в секунду.

В Миассе ожидается −4°C и снег. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Златоусте — под копирку.

Температура воздуха в Троицке, Южноуральске, Верхнем Уфалее и Озерске достигнет −7°C. Небольшой снег на протяжении всего дня. Ветер юго-восточного направления, слабый.

В Аше — около 0°C. Небольшой снег усилится ближе к вечеру. Ветер южный, до 2 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от −1 до −6°C, на востоке области опустятся до −11°C. Облачно с прояснением, местами ожидается небольшой мокрый снег. В отдельных районах не исключаются гололедица и налипание мокрого снега на провода и предметы. Ветер неустойчивый, от 1 до 6 метров в секунду.