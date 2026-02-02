Температурные качели от 20‑градусного мороза до нуля ждут южноуральцев 3 февраля

В отдельных районах сохранится небольшой снег

Во вторник, 3 февраля, в Челябинской области местами возможен слабый снег. Ночью подморозит, днем будет около −10°C, а где-то и около нуля, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью опустится до минус 12—14°C. Пройдет небольшой снег. Днем градусники покажут от −8 до −10°C. Будет пасмурно, осадки прекратятся. Ветер восточный, от 3 до 8 метров в секунду.

Теплее всего будет на крайнем западе: ночью около −6°C, днем — до −1°C. На остальной территории синоптики обещают минус 11—20°C в ночные часы и минус 6—11°C в дневные. Местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.