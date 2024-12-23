Температурные качели обещают в Челябинской области на последней неделе 2024 года

Обильных осадков не ожидается

Начало и конец наступившей недели в Челябинской области ожидаются теплыми. Лишь в середине температура приблизится к своей климатической норме из-за усиления влияния антициклона, сообщают синоптики. Подробнее о погоде с 23 по 29 декабря — в материале ИА «Первое областное».

«Через Южный Урал протянулся гребень сибирского антициклона, который к середине недели объединится с ядром западного антициклона, выходящего на европейскую территорию страны. В то же время вдоль арктического побережья непрерывной цепочкой следуют циклоны, „запирая“ холодный воздух в Арктике и не позволяя ему распространяться на юг»,— уточняют синоптики.

По их словам, такая обстановка позволяет теплому воздуху проникать почти на всю территорию страны, в том числе в уральские регионы.

В Челябинске сегодня еще сохранится аномально теплая погода до 0°C, а со вторника по четверг синоптики обещают понижение до −6...−7°C. В пятницу температура вновь поднимется до нуля, в воскресенье челябинцев ожидают комфортные −4°C. На протяжении всей недели погода будет пасмурной, в пятницу вероятен слабый снег.

В горных районах температура будет меняться не так резко: на протяжении всей недели синоптики обещают от −3 до −7°C. В четверг и субботу возможен слабый снег, в пятницу осадки ожидаются существенными.

На западе области снега будет чуть больше: синоптики обещают умеренный снег в четверг и пятницу и слабый в выходные. В середине недели градусники покажут −6...−8°C, в конце — от −2 до −4°C.

Ранее синоптики сообщили предварительный прогноз погоды на новогоднюю ночь.