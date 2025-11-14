Температурные качели и дождь со снегом ждут южноуральцев в середине ноября

Днем воздух будет прогреваться до +8 °C

В предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, Челябинская область будет находиться под воздействием циклона. Будет тепло, но ветрено, а в воскресенье ожидаются смешанные осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Температурные качели ожидаются в эти выходные и в начале следующей недели. Тепло до +8°C будет в субботу и в воскресенье, но порывистый ветер в полной мере не даст ощутить его. А с прохождением холодного фронта дождь вновь перейдет в снег», — рассказали синоптики.

В Челябинске температура предстоящей ночью вплотную подойдет к 0°C, днем столбики термометров поднимутся до +6…+8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5—10 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В регионе градусники этой ночью покажут от −3 до +2°C. Днем воздух прогреется до +3…+8°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер умеренный, юго-западного направления, с регулярными усилениями до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 16 ноября, в столице Южного Урала ожидаются небольшие дождь и снег. При этом потеплеет до +5…+7°C. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области день также выдастся непогожим: локально пройдут небольшие дожди, на севере региона — с мокрым снегом. Дневной прогрев составит +3…+8°C. Ветер преимущественно западный, до 10 метров в секунду.