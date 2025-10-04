Температура воздуха в Челябинской области превысит норму 4 октября

В регионе потеплеет до +15 градусов

В Челябинской области сегодня, 4 октября, и в ближайшие дни воздух будет прогреваться до +15°C, что немного выше нормы. Благодаря проходящему через территорию региона антициклона не будет ни дождей, ни сильного ветра, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске сегодня прогреется до +12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, слабый.

Такая же погода ожидается в Магнитогорске и Миассе.

Чуть теплее будет в Бредах и Карталах — столбики термометров могут подняться до +14°C. День выдастся сухим и ясным. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В горах градусники покажут 10°C со знаком плюс. Облачно с прояснениями. Также без сильного ветра.

В Бакале ожидается около +8°C. Преимущественно ясно. Ветер северо-западного направления, слабый.

Жителям Катав-Ивановска и Карабаша синоптики обещают +11°C. День пройдет без погодных сюрпризов.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +10 до +15°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный в южных районах, от 3 до 8 метров в секунду.

Напомним, средняя температура воздуха в октябре в Челябинской области составляет около +3°C.