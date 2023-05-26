Температура воздуха в Челябинской области поднимется выше +30 градусов

Синоптики прогнозируют переменную облачность

Сегодня, 26 мая, в Челябинской области вновь ожидается 30-градусная жара. Ветер будет слабым, осадков не ожидается, передают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около +13°C, днем температура поднимется до +29°C. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области утром столбики термометров приблизятся к отметке около +13°C, местами ниже. Дневной прогрев составит около +31°C, в отдельных районах ожидается до +26°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 11 метров в секунду.