Температура воздуха в Челябинской области будет ниже средней на 8 градусов в ближайшие дни

В ночные часы местами сохранятся заморозки

Наступившее в Челябинской области потепление кратковременное. Начиная со среды, 22 мая, температура в регионе вновь начнет опускаться. К концу рабочей недели столбики термометров покажут не более +10 градусов, а в ночные часы вновь ожидаются заморозки, сообщили в Гидрометцентре России.

«С усилением влияния глубокой полярной ложбины на большей части Уральского региона, а также на северо-западе Сибири установится холодная погода с температурой воздуха на 3—8 градусов ниже средних многолетних значений», — сообщили синоптики.

В ряде районов возможны осадки, в том числе в виде снега.

Ближе к выходным в Челябинскую область вновь вернется тепло: в субботу до +16 градусов, в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.