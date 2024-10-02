Температура воздуха в Челябинске приблизилась к рекорду 1936 года

Тогда термометры показали +25 градусов

Октябрь в Челябинске стартовал с аномально высокой температуры. Первого числа столбики термометров поднялись до +22 градусов — показатель приблизился к абсолютному рекорду 1936 года. Тогда в октябре зафиксировали 25 градусов со знаком плюс.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Екатерина Выходцева, для области такой октябрь нехарактерен. Считается, что в этом месяце на Южном Урале уже наступают холода и даже может выпасть снег. К тому же это самый ветреный месяц года.

К слову, сейчас синоптики отмечают отклонение от температурной нормы на 4 градуса.