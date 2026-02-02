Температура в январе‑2026 в Челябинской области опускалась ниже нормы на 17°C

Крепкие морозы возвращались в регион трижды

Январь в этом году в Челябинской области выдался холодным. Средняя месячная температура оказалась на 3 градуса ниже нормы, а среднесуточная в отдельные дни опускалась на 17 градусов ниже нормы, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Крепкие сибирские морозы возвращались в Челябинскую область трижды: аномально холодно было с 14 по 17 января, с 21‑го по 22‑е и с 25‑го по 27‑е. В эти дни среднесуточные температуры по области опускались до минус 28—39 градусов, что на 17 градусов ниже климатической нормы.

«В эти дни практически на всей территории области аномально холодная погода достигла критериев опасных явлений»,— уточнили синоптики.

Однако наблюдались в январе и теплые дни. Причем периодов тепла, когда среднесуточные температуры превышали норму на 4—9 градусов, тоже было три: 5—6 января, 8—9 и 30—31.

«В крайних горных западных и крайних южных районах отмечали два дня с оттепелями до +2 градусов»,— добавили в областном Гидрометеоцентре.

Осадков за месяц выпало в пределах нормы. Лишь местами их количество превысило норму на 30%.

Озимые культуры, несмотря на холода, не пострадали: снежный покров надежно защищал их от вымерзания.

В феврале, предварительно, погодных аномалий синоптики не обещают. Но, например, на этой неделе погода ожидается капризной: будет то тепло и снежно, то холодно и солнечно.