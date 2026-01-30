Температура в Челябинской области сохранится выше нормы в конце января

Начало февраля тоже выдастся теплым

В предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, в Челябинской области сохранится теплая и пасмурная погода. Осадки местами пройдут, но обильных снегопадов синоптики не обещают. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«Благодаря влиянию отрога Сибирского антициклона обильные снегопады, господствующие на европейской территории России, обходят Южный Урал стороной. Близость прохождения фронтального раздела будет выражаться в облачной погоде и небольших осадках», — уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет минус 8—10°C, днем потеплеет до −2°C. Облачно с прояснениями, снега не ожидается. Ветер ослабнет до 2 метров в секунду.

В регионе температура предстоящей ночью опустится до минус 5—10°C, местами может похолодать до −13°C. Днем — минус 1—6°C. Осадки пройдут на севере области и в горах. Местами возможен гололед. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 1 февраля, в столице Южного Урала пройдет слабый снег. Градусники покажут минус 4—6°C.

По области осадки сохранятся лишь в северной половине. Столбики термометров зафиксируются на минус 2—7°C.