Сегодня, 29 ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха поднимется до +4°C — она сохраняется повышенной благодаря прохождению теплого участка атмосферного фронта, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.
В Челябинске дневной прогрев составит +2...+4°C. Ни снега, ни дождя не ожидается. Ветер будет слабым, южного направления.
В Магнитогорске сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +3°C.
В Миассе — пасмурно и около +2°C. Ветер западный, 4 метра в секунду.
В Златоусте, Сатке и Трехгорном ожидается около 0...+1°C. День выдастся хмурым.
В Бакале — слабый минус и облачно. Дождь со снегом вероятен лишь утром. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.
В Еманжелинске потеплеет до +4°C. Пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3 метра в секунду.
В целом температура в регионе установится в пределах от −1 до +4°C. В отдельных районах ожидаются мокрый снег и дождь, на остальной территории — облачная погода с прояснениями. На дорогах гололед. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.