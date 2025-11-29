Температура в Челябинской области сохранится на 8 градусов выше нормы 29 ноября

Далекий циклон принесет в регион дождь и снег

Сегодня, 29 ноября, в Челябинской области местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха поднимется до +4°C — она сохраняется повышенной благодаря прохождению теплого участка атмосферного фронта, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске дневной прогрев составит +2...+4°C. Ни снега, ни дождя не ожидается. Ветер будет слабым, южного направления.

В Магнитогорске сегодня облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +3°C.

В Миассе — пасмурно и около +2°C. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте, Сатке и Трехгорном ожидается около 0...+1°C. День выдастся хмурым.

В Бакале — слабый минус и облачно. Дождь со снегом вероятен лишь утром. Ветер юго-западного направления, 4 метра в секунду.

В Еманжелинске потеплеет до +4°C. Пасмурно, без осадков. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от −1 до +4°C. В отдельных районах ожидаются мокрый снег и дождь, на остальной территории — облачная погода с прояснениями. На дорогах гололед. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.