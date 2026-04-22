Температура в Челябинской области приблизится к норме 22 апреля

День выдастся преимущественно облачным

Сегодня, 22 апреля, в Челябинской области будет сухо, лишь на крайнем севере может пройти слабый дождь. Температура воздуха где-то поднимется чуть выше +10°C, а где-то — чуть выше +5, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске день выдастся сухим. Воздух прогреется до +11°C. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Миассе градусники покажут +10°C. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В горнозаводской зоне и Снежинске ожидается 7°C выше нуля. Преимущественно пасмурно.

В Верхнем Уфалее сегодня +5°C. За окном хмуро. Умеренный юго-западный ветер.

В Верхнеуральске потеплеет до +11°C. Облачно с прояснениями.

В Бредах, Южноуральске, Карталах и Троицке столбики термометров поднимутся до +13°C. Облачно. Ветер западного направления, до 6 метров в секунду.

В Бакале сегодня прохладно — до +4°C. Пасмурно, к вечеру небо прояснится.

В целом температура в регионе составит +5…+13°C. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду локально с порывами до 14 метров в секунду.