Температура в Челябинской области превысит норму на 5 градусов 23 сентября

Воздух прогреется до +26 °C

Сегодня, 23 сентября, теплая воздушная масса принесет в Челябинскую область сухую и жаркую погоду. Местами воздух раскалится до +26°C. В ближайшие дни средняя температура будет на 5 градусов выше нормы, сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске дневной прогрев составит от +23 до +25°C. Обойдется без капризов природы. Ветер юго-западный, около 7 метров в секунду, локально порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске — солнечно и +26°C.

Ясно будет и в Златоусте. Воздух прогреется до +22°C. Ветер западный, 7 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале и Верхнем Уфалее установятся в пределах от +18 до +21°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер западный, умеренный.

В Снежинске синоптики также прогнозируют облачную погоду с прояснениями и +23°C. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +21 до +26°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.