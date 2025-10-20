Температура в Челябинской области поднимется выше нормы на 4 градуса 21 октября

Воздух в регионе прогреется до +13 градусов

Бабье лето возвращается? Не совсем, но погода в Челябинской области несколько дней подряд будет стоять уж очень погожая. Во вторник, 21 октября, например, ожидаются слабый ветер и тепло до +13 градусов. Дождей не будет. Правда, ночью синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют неслабый минус.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут около нуля, днем на порядок выше — до +10…+12 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на вторник похолодает до −4…+1 градуса, в низинах температура может опуститься до −7. Днем воздух прогреется до +8…+13. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления, от 3 до 8 метров в секунду.