Температура в Челябинской области поднимется выше нормы 22 декабря после морозов

Градусники покажут до −3

Новая волна тепла накрывает Челябинскую область. На протяжении суток воздух будет прогреваться, и в понедельник, 22 декабря, днем столбики термометров покажут до −3 градусов. День выдастся ветреным и хмурым, местами пройдет снег, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет около −8...−10 градусов, днем — минус 3—5. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 6—11 метров в секунду.

На юге Челябинской области ночью еще будет холодно — около −17 градусов. На остальной территории — 7—12 со знаком минус. Днем воздух прогреется до минус 3—8 градусов. Местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного. На дорогах гололедица. Ветер умеренный юго-западного направления.

Высота снежного покрова в Челябинской области, кстати, местами уже превысила норму. А осадков во второй декаде декабря выпало в три раза больше нормы.