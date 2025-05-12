Температура в Челябинской области опустится ниже нуля

Мороз ударит в ночь на этот вторник

Челябинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в связи с заморозками на почве и в воздухе.

«Ночью и утром 13 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2 градусов», — сообщает телеграм-канал Гидрометцентра.

Заморозки возможны на севере региона. В других районах Челябинской области ночью будет +3...+8, а на юге до +12 градусов. Днем 13 мая на севере воздух прогреется до +17, а на юге до +23.

В Челябинск +6...+8 ночью и +13... +15 днем.