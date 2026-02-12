Температура в Челябинской области будет контрастной 13 февраля

Причем как ночью, так и днем

Теплый воздух доберется до ряда территорий Челябинской области в пятницу, 13 февраля: местами потеплеет до −4 градусов. До юга он не дойдет — там сохранится холодная погода. Также синоптики областного Гидрометеоцентра пообещали небольшой снег и порывистый ветер.

В Челябинске ожидается легкая облачность, осадков не будет. Ночью похолодает до −17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −6…−8. Ветер сохранится сильным, южного направления.

В горных районах Челябинской области ночью температура опустится до −26 градусов, в горах может быть около −13, а на остальной территории региона — от −16 до −21 градуса. Днем воздух прогреется до −4…−9 градусов. Лишь на юге будет около −16. В целом переменная облачность, в горах может пройти слабый снег. Ветер умеренный, с порывами до 14 метров в секунду.