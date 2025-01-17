Температура опустится почти до −30 градусов в ночь на 18 января

В воскресенье, 19‑го, вновь потеплеет

В субботу, 18 января, в Челябинской области ожидаются морозными и ночь, и день. Но уже в воскресенье, 19-го, в регион снова вернется тепло и местами температура поднимется выше −5°C, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«В субботу погоду будет определять область высокого давления — ясная и тихая погода поспособствует интенсивному ночному выхолаживанию и значительному понижению температур. В воскресенье погода начнет меняться в связи с приближением теплого фронта», — уточнили синоптики.

Предстоящей ночью температура в Челябинске составит от −21 до −23°C. Днем установится в пределах от −11 до −13°C. Переменная облачность, без осадков. В утренние часы вероятны туман и изморозь. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду.

Столбики термометров в регионе будут варьироваться от −19 до −24°C, в низинах температура упадет до −29°C. Днем градусники покажут от −8 до −13°C, в низинах сохранятся более низкие показатели — до −17°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Местами туман и изморозь. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду, на севере области с порывами до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 19 января, в столице Южного Урала будет около −8°C и облачно с прояснением. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области местами пройдет небольшой снег. В регионе ожидается от −4 до −9°C. Ветер южного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.