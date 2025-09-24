Температура на Южном Урале приблизится к абсолютному максимуму 24 сентября

На один день в регионе установится 30‑градусная жара

Сегодня, 24 сентября, воздух в Челябинской области раскалится до +30 градусов. Не рекорд, но серьезная заявка на него: абсолютный максимум в регионе в сентябре — +34 градуса. День выдастся ветреным, обойдется без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут +28°C. Солнечно, дождя не предвидится. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске — то же самое: ясно и +28°C.

Температура в Златоусте поднимется до +24°C. Малооблачно. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В Бредах и Троицке — солнечно и жарко: воздух прогреется до +29°C. Ветер юго-западный, умеренный.

Ашинцам и жителям Трехгорного достанется ясная погода и 25°C тепла.

Столбики термометров в Верхнем Уфалее зафиксируются на +22°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

В целом дневной прогрев по области составит от +25 до +30°C. В горах на порядок ниже, но тепло — около +20°C. Переменная облачность, без дождей. Ветер преимущественно западный, от 5 до 10 метров в секунду, местами усиление до 16 метров в секунду.