Темой новогоднего городка в Копейске станет «Ледовая симфония»

Подготовка к главному зимнему празднику уже началась

Новый год в Копейске пройдет под знаменем «Ледовой симфонии». Именно такую тему ледового городка выбрали жители города. Как рассказали в мэрии Копейска, возводить причудливые фигуры начнут сразу, как водоемы промерзнут до нужной толщины льда.

На главной площади Копейска возведут лабиринт, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ледяные цифры, зальют деревянные горки. Не обойдется праздник без зеленой красавицы-елки и световых инсталляций. Еще одну украшенную ель установят в парке Победы.

Кроме того, ледяные фигуры появятся в нескольких поселках городского округа: Вахрушево, Старокамышинске, Горняке, Бажово, Железнодорожном, Октябрьском, Потанино.