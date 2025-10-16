«Темнота закрылась шторкой»: история тех, кто дарит второй шанс

Рассказываем, как южноуральские анестезиологи-реаниматологи принимают быстрые решения и боятся «спокойного дежурства»

Жизнь человека — такая хрупкая, но спасают ее те, в чьих жилах течет отвага, всегда придут на помощь и самыми первыми вздохнут с облегчением. Они — невидимки, но их вклад — неоценим.

Сегодня день, когда в медицине случился прорыв: ровно 161 год назад изобрели анестезию. Она стала верным спутником хирургии. Эти врачи видят глубже, знают больше. Им, кажется, неведомы страх или отчаяние, в их глазах — покой, доброта и непоколебимая вера. Корреспонденты Первого областного медиахолдинга заглянули за закрытые двери операционной клиники «РЖД-Медицина» и узнали, чем живут те, кто сохраняет пульс жизни — врачи анестезиологи-реаниматологи.

Там, где двери всегда заперты и посторонним вход запрещен, происходит борьба за жизнь. Борьба, в которой важно принимать быстрые решения или встречать летальные исходы.

«Жизнь так устроена, что, к сожалению, она когда-то заканчивается. Тяжелые больные, к сожалению, не все выживают, и периодически это происходит»,— говорит заведующий отделением анестезиологии-реанимации в клинике «РЖД-Медицина» города Челябинска Олег Ведерников.



Что происходит, когда люди умирают? Они видят тот самый свет в конце тоннеля? На эти вопросы нет правильного ответа. Но Олег Валерьевич рассказал о случае со своей пациенткой: она была в трехдневной коме и видела, как темнота «закрылась шторкой».

Сам реаниматолог верит, что свыше точно что-то есть: для кого-то это Бог, космос или простое совпадение.

«У реаниматологов существует феномен Лазаря — из библейского сюжета. Когда мы проводим реанимацию, и она длится более 40 минут, то считается неуспешной. Тогда мы, к сожалению, ее прекращаем. Но бывают такие случаи, когда проходит десять минут, и человек оживает», — рассуждает он.





Вера — то, что помогает человеку выжить. Когда он, даже с множеством патологий и болезней, цепляется за жизнь, происходит чудо. Эту веру поддерживают близкие. По закону они имеют право войти в реанимацию (если пациенты находятся там более суток). И их доброе слово ведет больного к быстрому выздоровлению.

На «чудо», конечно, влияют и врачи. Пациент обязательно должен чувствовать уверенность и доброту врача — от этого больному становится легче. Олег Ведерников за свой медицинский опыт повидал немало. Он врач в третьем поколении, учился у Александра Жарова и Георгия Куватова. Именно они научили Олега мастерству и принципам в отношении к больным. И свои знания он передает дочери, которая пошла по стопам отца.

«Что запомнилось? Был случай: в новогодние праздники мы гуляли с семьей на площади Революции. Вдруг подходит мужчина с семьей и начинает меня представлять своей жене, детям. Говорит: вы мне спасли жизнь, когда у меня было желудочное кровотечение, вы его остановили и перелили кровь. А я, к своему стыду, не помню, потому что таких случаев, к сожалению, слишком много. Каждого пациента запомнить не могу», — скромно вспоминает врач.



На глазах Олега Валерьевича произошло ДТП — на пешеходном переходе сбили женщину. Тогда он дождался коллег и помог им. Еще один случай произошел в электричке. Тогда Олег был еще студентом, но тогда спасти человека не удалось.

У врачей есть разные приметы. Например, никогда нельзя желать «спокойного дежурства». Тогда точно что-то произойдет. Лучше пожелать интересных клинических случаев. У Олега Ведерникова, к слову, есть своя примета — он дежурит 1 января и верит: как отдежуришь — так год и пройдет. Был случай, когда привезли Деда Мороза со Снегурочкой. Новогодние персонажи попали в лобовое ДТП с тяжелой травмой. В тот год случилось «множество интересных клинических случаев».

Для врачей-«невидимок» самый лучший подарок — доброе слово. Но однажды Олегу Валерьевичу снегурочки подарили гуттаперчевого снеговика. С тех пор мягкая игрушка стала семейной ценностью и любимой игрушкой под елку вот уже более 15 лет.

По мнению врача, его суперсила — в ежедневной работе. Любовь — в разнообразии клинических случаев, быстром эффекте, пользе людям.

В медицине есть своя романтика — в этом убежден врач анестезиолог-реаниматолог той же клиники Антон Случанко.

«Это работа здесь и сейчас. Ты непосредственно делаешь определенные действия и сразу же видишь его результат. Нравится именно вот этот драйв, активность этой работы. Несмотря на то, что она может быть рутинная, она бывает очень активная. И мне нравится этот контраст», — делится своими впечатлениями Антон Павлович.



Антон Павлович — единственный врач в семье, а в медицину его привела учительница биологии, и он влюбился. С 2019 года он работал в университете, а в клинику «РЖД-Медицина» пришел медбратом. После целевого обучения в ординатуре устроился врачом анестезиологом-реаниматологом.

Антон Случанко точно знает: от него требуется спокойствие и рассудительность. Они действуют четко по протоколу, и это помогает сохранять самообладание в различных ситуациях.

В отделении, в котором работают Олег Ведерников и Антон Случанко, 85 человек, из них — 25 докторов и всего четыре женщины — врача-анестезиолога-реаниматолога

«Они у нас супергерои, я ими восхищаюсь. Наши помощницы, анестезисты, реанимационные сестры — это люди, перед которыми я преклоняю голову. Без них мы бы не смогли сделать и половину того, что мы делаем», — говорит заведующий отделением Олег Ведерников.



В праздник Олег Валерьевич выразил благодарность врачам и пожелал им терпения и профессионального развития, чтобы медицина не стояла на месте и постоянно развивалась.

