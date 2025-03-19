Телезрители «Первого областного» продолжают помогать бойцам СВО

В ходе 21-го телемарафона Народного фронта вновь собрана крупная сумма, которая пойдет на покупку спецсредств

Южноуральцы вновь собрали крупную сумму для поддержки бойцов специальной военной операции, в рамках телемарафона Народного фронта «Всё для Победы!» зрители телеканала ОТВ перечислили 375 тысяч рублей, сообщают организаторы акции.

Все собранные деньги будут направлены на покупку оборудования, в котором нуждаются южноуральские бойцы на передовой. Это в том числе генераторы, дизельные и бензиновые, радиостанции, средства РЭБ, бензопилы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, цифровые бинокли, а также масксети и спутниковая связь.

Первый областной медиахолдинг и Народный фронт благодарят каждого, кто принимает участие в сборе помощи для бойцов, приближая победу.