Телевизор – под елку

Мэры и главы присоединились к «Елке желаний»

Всероссийская акция «Елка желаний» охватила всю область. Напомним, акция призвана исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Глава региона Алексей Текслер призвал подключиться все муниципалитеты региона.



«Наша „Елка желаний“ стала традиционной и в этом году в каждом муниципалитете будет проведена такая акция. К ней присоединились бизнесмены, различные предприятия и просто неравнодушные люди. Давайте исполним мечты детей и принесем им праздник и праздничное настроение», — призвал Алексей Текслер.



К призыву подключились областные ведомства и министерства, а также руководители муниципалитетов. В Брединском районе подарки получат 73 ребенка. Глава района Николай Плохих вручил телевизор от губернатора Илье Вечеанову. Подросток совершил настоящий подвиг — в августе этого года он спас девочку, упавшую в колодец с водой. Также Николай Плохих исполнил мечту Карины Амержановой. Девочка получила от главы фигурные коньки и тюбинг для катания. В Чесменском районе до наступления нового года заветные подарки получат 24 ребенка. Дети попросили гаджеты, атрибуты для активного отдыха. Глава города Магнитогорска Сергей Бердников сегодня осуществил мечту восьмилетней девочки Даши и вручил ей комплект лыж. Мэр Челябинска Наталья Котова также сегодня побывала в роли волшебника.



«В этом году дважды приняла участие в акции „Елка желаний“. В шаре с елки, установленной в областном правительстве, мне попалось желание Феди Кузнецова. В свои 12 лет мальчик уже сам сделал несколько мультфильмов и мечтал получить на Новый год планшет для рисования песком. А на елке в администрации города мне досталось желание Маши Уткиной. Семилетняя девочка мечтала иметь собственный смартфон. Сегодня съездила к ребятам, подарила подарки. Очень приятно было познакомиться с такими замечательными юными жителями нашего города», — поделалась впечатлениями Наталья Котова с подписчиками в соцсетях.