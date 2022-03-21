Ведущие телеканала ОТВ выйдут на подиум «Платья города 2022»

В театре оперы и балета лучшие российские дизайнеры представят авторские коллекции одежды

Известные лица телеканала ОТВ примут участие в XXII фестивале моды «Платье города 2022». Самое яркое fashion-событие весны пройдет 31 марта в 18:30 в Театре оперы и балета имени М. И. Глинки.

Частью модного показа станет VIP-дефиле. На подиум выйдут и известные лица телеканала ОТВ: Марина Гез и Иван Карташев — всегда бодрые и позитивные ведущие программы «Наше утро», Вячеслав Куликов — главный доктор в программе «О здоровье» и Юлия Макарова — очаровательная девушка, из уст которой горожане узнают о главных событиях региона в программе «Время новостей». В течение месяца они усердно готовились к показу, отрабатывали модельные навыки и учились подиумному шагу.

Хотите узнать, какие образы для них подготовили дизайнеры? Тогда смотрите прямую трансляцию события 31 марта в 18:30 на сайте 1obl. tv.